Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf der Bundesstraße 1

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen noch unbekannten Fahrzeugführer, der am späten Mittwochvormittag grob verkehrswidrig und rücksichtslos auf der Bundesstraße 1 zwischen Cremlingen und Abbenrode mehrere Fahrzeuge überholte und hierbei mit einem entgegenkommenden Polo-Fahrer zusammenstieß. „Zum Glück krachten nur die Außenspiegel der Fahrzeuge zusammen“, so ein Polizeibeamter, „hier hätte deutlich mehr passieren können“.

Der gesuchte Fahrer setzte nach seiner Überhol-Aktion seine Fahrt in Richtung Abbenrode und weiter nach Königslutter fort, ohne sich um den Schaden an dem Polo in Höhe von 1000 Euro zu kümmern. Dessen 85 Jahre alter Fahrer aus Königslutter kam mit dem Schrecken davon, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich laut der Mitteilung am Mittwoch gegen 11.45 Uhr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich mit dem Polizeikommissariat Königslutter unter Telefon (05353) 941050 in Verbindung. red