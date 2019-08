Jubiläum: Helmstedter bereiten sich auf 10. Kulturnacht vor

Wenn es nicht ohnehin schon so warm wäre, könnte man sagen: Helmstedt erlebt einen heißen Spätsommer. Gemünzt ist diese Redewendung aber auf die Ballung und Vielfalt anstehender, großer Veranstaltungen und Feste. Im September stehen in der Kreisstadt auf dem Programm: Altstadtfest, Tag des offenes Denkmals, Kulturnacht, Universitätstage, Oktoberfest mit Poetry-Abend im Zelt. Für die zehnte Kulturnacht am Sonnabend, 14. September, hat...