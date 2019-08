Helmstedter hören ein Orgelkonzert in neuem Gewand

Mit 30 hatte er gerechnet. Am Ende konnte Propsteikantor Mathias Michaely jedoch weit mehr als die doppelte Anzahl an Zuhörern zum Benefizkonzert „Ein Abend für die Königin“ auf Einladung des Orgelbauvereins St. Marienberg am Samstagabend in der Klosterkirche begrüßen. Hinter der Königin verbarg...