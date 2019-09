Leere Geschäfte in Schöningen bieten viel Raum für Phantasie

Welche Geheimnisse bergen die leerstehenden Geschäftshäuser in Schöningen? Was für Geschichten lassen sich daraus erzählen? Und wie werden Ideen, Phantasien und Utopien so in spannende Storys umgesetzt, dass sich ein Publikum fesseln lässt? Das alles wollen die Schüler des 10. Jahrgangs des...