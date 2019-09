Ortsrat Lehre fordert eine feste Blitzeranlage

Die Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessungen im Juli an der Ortsdurchfahrt auf Höhe des Autohauses haben den Ortsrat in Alarmstimmung versetzt. Gemäß der nun vorliegenden Zahlen sind im Messzeitraum 72 Prozent der aus Richtung Braunschweig in den Ort einfahrenden Fahrzeuge schneller als die erlaubten 50 km/h unterwegs gewesen. Die Spitzenwerte lagen bei über 100 km/h. Mehr als 50.000 Fahrzeuge haben die Messstelle in besagtem Zeitraum...