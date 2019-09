Gewässerschau in Grasleben: Ungeliebte Pflichtaufgabe

Ganze 19 Punkte hatte der Samtgemeinderat in Grasleben in seiner Sitzung am Montagabend zu bewältigen. Echten Zündstoff bot keiner. Der verbarg sich eher hinter einer schlichten Mitteilung des Samtgemeindebürgermeisters. Grasleben hat auch gegen die Festsetzung der Kreisumlage 2019 Widerspruch eingelegt. Auch der Festsetzung der Umlage 2018 hatte man in Grasleben widersprochen. Das Verfahren läuft. Zähneknirschend beugte sich der...