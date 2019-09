Schülerprojekt: „Berliner Mauer“ auf Helmstedter Marktplatz

Norbert Rogoll, ehemaliger Redakteur in der Lokalredaktion Helmstedt der Braunschweiger Zeitung berichtet Schülerinnen des Bötschenberg-Gymnasiums für ein Filmprojekt von den Ereignissen am Grenzübergang am Abend des 9.11.1989. Aufgezeichnet wurde das Interview in diesem Fall von Sarah Sabri (links), Oxana Scherer und Antonia Marawi.