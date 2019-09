Tausende feiern bei der Helmstedter Kulturnacht

Puuuh. Zwischendurch musste man doch mal kurz innehalten und überlegen: Wohin als nächstes? Es war ein überbordendes Angebot, das bei der zehnten Helmstedter Kulturnacht am Samstagabend geboten wurde. Eines, das wohl Tausende in die Innenstadt lockte, die gut gelaunt, friedlich und dennoch ausgelassen zusammen feierten.60 Veranstaltungen an 40 Spielorten veranlassten die einen, sich anhand des Programmplans zu festen Punkten...