Steinmetze mauern Fundament der Schöninger Elmsburg auf

An der Elmsburg wird wieder gebaut: Stein für Stein, mit Kelle und Trasskalk-Mörtel mauern derzeit die Steinmetze der Rottorfer Naturstein GmbH Orendi das Fundament der ehemaligen Deutschordenskirche bis auf eine Höhe von etwa einem Meter auf. „Wir orientieren uns dabei am Grundriss aus dem Jahr 1221, als die Kirche mit all ihrem Zubehör an den Deutschen Ritterorden übergeben wurde“, erklärt Kreisarchäologin Dr. Monika Bernatzky. Die...