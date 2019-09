Grünflächenpflege in Lehre soll besser werden

Kritik an der Grünpflege auf öffentlichen Flächen in der Einheitsgemeinde Lehre ist auf den meisten Ortsratssitzungen in jüngerer Vergangenheit ein Dauerthema. Nun will die Verwaltung gegensteuern und legte auf der jüngsten Sitzung des Bau- und Planungsausschusses ein kleines Maßnahmenpaket zur...