Mann aus dem Landkreis Helmstedt gewinnt hohe Lottosumme

Ein Mann aus dem Landkreis Helmstedt hat am Freitag beim Eurojackpot in der zweiten Gewinnklasse die Summe von 342.227,10 Euro gewonnen. Zum millionenschweren Jackpot der ersten Gewinnklasse fehlte ihm nur die zweite richtige Eurozahl.

77 Hochgewinne beim Lotto

Bei der Lotterie Eurojackpot beteiligen sich 18 europäische Länder, unter anderem auch Norwegen, wo an diesem Wochenende der Jackpot der ersten Gewinnklasse geknackt wurde. Insgesamt gab es in diesem Jahr in Niedersachsen bereits 77 Hochgewinne von mindestens 100.000 Euro durch die Lotterien von Lotto Niedersachsen, darunter zwölf in Millionenhöhe, teilt Lotto Niedersachsen mit.