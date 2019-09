Die Schützenketten von Hötensleben sind wieder zu Hause

Der Schützenverein Hötensleben hat seine Schützenkette zurück. Die Schützen präsentierten die lange verschollenen Schützenkette und eine Fahnenspitze der Öffentlichkeit und bedankte sich mit einer Kaffeetafel bei allen Helfern, die dazu beigetragen hatten, die Ketten dahin zu bringen, wo sie hingehören, heißt es in einer Vereinsmitteilung.

Als die Nazis an die Macht in Deutschland kamen, hatten es auch die Schützenvereine nicht leicht. Offiziell verboten wurden sie nicht, aber sie mussten sich unterordnen und wurden 1936 über den Deutschen Schützenverband der SA unterstellt, teilt der Schützenverein mit. Das Brauchtum sowie die Feste gerieten in den Hintergrund, Juden wurden zum Beispiel ausgeschlossen und demokratische Strukturen wurden abgeschafft. Der Schießsport sei wichtig für die Wehrkraft des deutschen Volkes ähnlich einer Wehrsportgruppe gewesen.

In dieser Zeit wurden die Schützenketten und die Fahnenspitze versteckt. Es war die Angst vorhanden, dass die Nazis die alten Traditionen aufbrechen und die Ketten vernichten.

Die Schützen aus Hötensleben freuen sich über die Wiederkehr der Schützenkette. Foto: Privat

Bei den nun präsentierten Ketten handelt sich um die kleine und die große Schützenkette des Schützenvereins von 1846 Hötensleben. Der letzte Eintrag stammte von 1937. Aufgelöst wurden die Schützenvereine allerdings erst von den Alliierten. Also blieben die Ketten und die Fahnenspitze nach dem Krieg in ihrem Versteck.

Zu DDR-Zeiten waren die Ketten, da es keinen Schützenverein gab, weiterhin in ihrem Versteck. In den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts tauchten die Objekte kurz wieder auf, um aber gleich wieder zu verschwinden.

Im Dezember des letzten Jahres wurden die drei Stücke in einem Antiquariat in Wernigerode wieder aufgefunden. Sie stammten aus dem Nachlass einer Hötenslebenerin, die in einem Pflegeheim in Wernigerode verstarb. Natürlich war gerade der ideelle Wert dem Händler bekannt und so musste sich der Schützenverein sich mächtig ins Zeug legen, teilt der Verein mit. Unterstützung bekamen die Schützen von der Bördesparkasse, dem Kulturausschuss der Gemeinde Hötensleben, Karl Heinz Petras und einem Spender, der nicht genannt werden möchte.

Attila Orban hat den Schaukasten für die Ketten gespendet. Das war auch der Anlass für den Schützenverein, Danke zu sagen und alle einzuladen die sich engagierten, heißt es abschließend.