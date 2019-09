Velpker Protestgang gegen Straßenausbau-Beiträge

Wenn viele Menschen an einem Strang ziehen, dann hat das Signalwirkung und könnte etwas bewegen. Genau darauf hoffen die Mitglieder der Bürgerinitiative gegen Straßenausbaubeiträge in Velpke. Am Wochenende spazierten sie in gelben und orangenen Westen und mit Plakaten vor dem Bauch vom Einkaufszentrum am Weideweg hin zum Schützenplatz und zurück. 50 oder 60 mögen sie gewesen sein. Eine Delegation des Niedersächsischen Bündnisses gegen...