Unfallflucht: Eine Schwerverletzte bei Groß Twülpstedt

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Autofahrerin und anschließender Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Mittwochvormittag auf der Kreisstraße 40. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, befuhr gegen 10.20 Uhr eine 23 Jahre alte Fahrerin aus dem Landkreis Helmstedt mit ihrem dunklen VW Golf die Kreisstraße 40 von Volkmarsdorf in Richtung Rümmer. Plötzlich kam ihr auf ihrer Fahrbahnseite ein VW Golf entgegen. Die 23-Jährige wich mit ihrem Fahrzeug nach links aus, kam dabei ins Schleudern. Anschließend prallte sie mit der Beifahrerseite gegen einen am rechten Fahrbahnrand befindlichen Straßenbaum und kam dann quer auf der Fahrbahn zum Stehen.

Der Fahrer des entgegenkommenden VW Golf setzte seine Fahrt fort ohne sich um die Verunfallte zu kümmern. Die 23-Jährige zog sich bei dem Crash schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich laut Polizei auf 18.500 Euro.

Auch wenn die Kreisstraße 40 zur angegebenen Zeit nicht stark frequentiert ist, hofft die Polizei dennoch darauf, dass andere Autofahrer oder weitere Zeugen den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können. Zuständig ist die Polizeistation in Velpke oder die Polizei in Helmstedt unter der Rufnummer (05351) 521-0. red