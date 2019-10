Helmstedt: Auto fängt in Emmerstedter Straße Feuer

Ein Auto hat am Montagabend in der Emmerstedter Straße in Helmstedt gebrannt. Wie die Feuerwehr Helmstedt berichtet, war der diensthabende Brandmeister vom Dienst zufällig vor Ort.

Er konnte daher Erstmaßnahmen ergreifen. Als das Tanklöschfahrzeug eintraf wurde das Feuer letztlich vollständig abgelöscht und anschließend mit der Wärmebildkamera kontrolliert. lh