Gospelchor Emmerstedt feiert seinen 10. Geburtstag

„Seit 2009 ist der Chor unter der Leitung von Frieda Vogel aktiv und hat im Laufe der Zeit immer mehr Sänger dazugewonnen. Viele sind von Anfang an dabei“, heißt es in einer Mitteilung des Chores. Zahlreiche Auftritte, nicht nur in der Heimatgemeinde in Emmerstedt, hätten den Chor über die Grenzen des Landkreises hinaus bekannt gemacht. In Weferlingen, Harbke, Königslutter und Braunschweig habe er schon häufiger gastiert. Ein Höhepunkt sei im April der gemeinsame Auftritt mit Deborah Woodson unter dem Motto „Black and White Gospel“ in Weferlingen gewesen.

Als die Andacht in der voll besetzten Kirche begann, mag mancher Besucher etwas enttäuscht gewesen sein: Nur eine kleine Gruppe mit farbigen Tüchern stand auf der Bühne. Doch bald kamen weitere Sänger hinzu, die aus dem Publikum heraus in die Aufforderung „Tell all the world the good news“ einstimmten. Schließlich war der ganze Raum vom Gesang erfüllt.

Silke Stoffels-Alder begrüßte die Gäste zu der Veranstaltung, zu der auch der Chor der „Kiss Singers“ aus Kissenbrück gekommen war. Diese Gruppe unter der Leitung von Olga Jesske gab einen Einblick in ihr umfangreiches Repertoire. Zuerst wurde ein Popsong präsentiert, danach ein sozialkritischer Country-Folk-Song, auch ein irisches Segenslied durfte nicht fehlen. Als dann Color ‘n’ Joy seine Lieder „Lord, reign in me“, „El Shaddai“ und „We are changing the world” sang, „sprang der Funke auf das Publikum über“.

Vera Zäske vom Kirchenvorstand der St.-Petri-Gemeinde bedankte sich beim Emmerstedter Gospelchor für seine Arbeit. Jedes Chormitglied erhielt einen kleinen Handschmeichler in Herz-Form aus Holz gegen das Lampenfieber: „Sei getrost – fürchte dich nicht.“ Gebet und Segen sprach Sabine Burchardt.

Besonders eindrucksvoll war dann anschließend das Lied „Nada te turbe“ – gesungen von beiden Chören, berichtet der Gospelchor.

Im zweiten Teil des Konzertes hörten die Besucher drei weitere Lieder der Kiss Singers, in Suaheli das fröhliche „Jambo Bwana“ und die beiden englischen Lieder „Ain’t Judgin‘ No Man“ und „We must believe“. Danach präsentierte der Emmerstedter Gospelchor „Awesome God“ und „Hallelujah“. Auch der Song „I will follow him“ aus dem Musical „Sister Act” riss das Publikum mit. Besonders wurde das Können der Solosänger und der Gitarrenbegleitung gewürdigt. Die temperamentvoll vorgetragene Zugabe „Amezaliwa” des Emmerstedter Gospelchores ließ die Zuschauer reichlich Beifall spenden. Zum Schluss standen beide Chöre zusammen auf der Bühne und sangen mit dem Publikum bekannte Gospel-Songs wie „Oh, when the saints“ und „Swing low“.