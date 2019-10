Schnelles Internet: Abstimmungsbedarf in Groß Brunsrode

Das Unternehmen Deutsche Glasfaser ist bereits in Groß Brunsrode aktiv und verlegt erste Glasfaserleitungen.

Groß Brunsrode. Das Glasfasernetz in Groß Brunsrode wird in Teilen vom Landkreis und in anderen Ortslagen vom Unternehmen Deutsche Glasfaser gebaut.

Das Unternehmen Deutsche Glasfaser ist bereits in Groß Brunsrode aktiv und verlegt erste Leitungen. „Es wäre doch sinnvoll und effizient, dass nun beide Unternehmen zusammenarbeiten und in einzelnen Straßenzügen nicht zweimal zum Verlegen der Leitungen gegraben wird“, erklärte Simon Rebel. Auskunft seitens der anwesenden Mitarbeiter der Gemeinde Lehre bekam Rebel nicht – die Kommune ist kein direkter Verfahrensbeteiligter.

Das parteilose Ortsratsmitglied wollte zudem wissen, wann denn der Landkreis „seine“ Glasfaserleitungen verlege und ob denn die Gefahr bestehe, dass einzelne Straßenzüge nicht berücksichtigt würden. „Grundsätzlich muss festgestellt werden, dass alle Grundstücke in Groß Brunsrode – so es vertragliche Vereinbarungen gibt – einen Glasfaseranschluss erhalten werden“, betonte Klaus-Dieter Berndt, Referatsleiter beim Landkreis für digitale Infrastruktur, auf unsere Anfrage in einem Telefongespräch.

Zudem gebe es, so Berndt, eine Grundsatzvereinbarung hinsichtlich einer Kooperation zwischen Landkreis und der Deutschen Glasfaser. Weiterhin teilte Berndt mit, dass die jeweiligen Planungsstände ausgetauscht worden seien. „Die Gespräche zur Koordination und zur Verhütung von Doppelverlegungen werden zeitnah erfolgen“, informierte der Referatsleiter für digitale Infrastruktur.

Der Landkreis baut in den als unterversorgt geltenden Bereichen – in Groß Brunsrode unter anderem die Straßen „An der Steinkuhle“ und „Bei der Schmiede“ ein größtenteils vom Bund bezuschusstes Netz. Unternehmen wie Deutsche Glasfaser können in den als nicht unterversorgt geltenden Teilbereichen tätig werden.

Das Unternehmen Deutsche Glasfaser teilte auf unsere Anfrage hin schriftlich mit, dass kurzfristig ein Termin mit dem Landkreis zur Detailabsprache hinsichtlich eines abgestimmten Vorgehens in Groß Brunsrode vereinbart werden soll. „Die Festlegung des zeitlichen Ablaufs erfolgt nach Vorlage des Ergebnisses der Gespräche“, bekräftigte Landkreis-Referatsleiter Berndt.

Betrieben wird das Landkreisnetz vom Kommunikationsanbieter Vodafone. Die Deutsche Glasfaser betreibt das von ihr geschaffene Netz in Eigenregie. Vodafone teilte uns zur Thematik schriftlich mit: „Für die Gemeinde Lehre steht der Baubeginn des Glasfasernetzes im ersten Quartal 2020 an. Sobald der Baubeginn genauer feststeht, werden unsere Kunden schriftlich informiert.“