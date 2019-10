Einbrecher durchwühlen Einfamilienhaus in Lehre

Die Polizei Lehre sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Groß Brunsrode. Die Abwesenheit der Bewohner nutzten die Unbekannten und verschafften sich am Dienstag im Zeitraum vom Nachmittag bis Mitternacht Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Straße Am Kirchfeld.

Täter kommen über Terassentür ins Haus

Dort erbeuteten sie 150 Euro Bargeld. Die Täter brachen laut Polizei die Terrassentür auf und durchwühlten das Hausinnere. Die Polizei Lehre hofft auf Zeugen,die sich unter (05308) 406990 melden können.