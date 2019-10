Helmstedter Stadtmarketing sucht weiter einen Vorstand

Das Stadtmarketing in der Kreisstadt steckt tief in der Krise. Helmstedt aktuell, so heißt der Stadtmarketing-Verein, hat de facto keinen Vorstand mehr. Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag, zu der die seit April nur noch kommissarisch tätige Vorsitzende Petra Schadebrodt...