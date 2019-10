Die Grundschule Süpplingen wird digitaler

Digitalpakt und Schwimmunterricht, Sozialkompetenztraining und Schulförderverein – mit diesem weitgefächerten Themenspektrum befasste sich am Donnerstag der Schulausschuss des Rates der Samtgemeinde Nord-Elm. Mittels des so genannten Digitalpaktes will die Bundesregierung die Digitalisierung an allgemeinbildenden Schulen fördern. Aus diesem Förderpaket fließen rund 68.000 Euro an die Süpplinger Grundschule. Mit dem Fördergeld soll...