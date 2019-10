Katja Witte-Knoblauch ist neue Helmstedter Pröpstin

Damit gibt es nach der Verabschiedung von Propst Detlef Gottwald vor gut einem Jahr eine Nachfolgerin im Propstamt. „Amtsantritt der neuen Pröpstin wird im Februar 2020 sein“, teilte Pfarrer Frank Barche als amtierender Propst mit.

Die 43-Jährige ist am Dienstagabend im ersten Wahlgang einstimmig gewählt worden. „Alle 24 anwesenden Synodenmitglieder sprachen sich für sie aus“, berichtete Michael Strauß, Michael Strauß, der Leiter der Pressestelle der Braunschweigischen Landeskirche, am Mittwoch per Presseschreiben. Witte-Knoblauch ist die einzige Kandidatin gewesen (wir berichteten).