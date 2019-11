Rassiges Geflügel in der Schöninger Weinberg-Turnhalle

Rund 400 Hühner, Tauben und Gänse zeigt die 128. Elm-Lappwald-Schau für Rassegeflügel zusammen mit der Kreisverbandsschau Braunschweig an diesem Wochenende in der Schöninger Weinbergturnhalle. Zu sehen sind die Tiere heute noch bis 18 Uhr, am morgigen Sonntag von 9 bis 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. „Ich habe noch nie so viele hochbewertete Tiere in unserer Ausstellung gehabt“, freute sich Horst Wittkowski, Vorsitzender des...