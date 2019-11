Helmstedter beten für Frieden – Andachten in St. Stephani

Helmstedter Kirchengemeinden beteiligen sich an der ökumenischen Friedensdekade, die bundesweit an zehn Tagen vom 10. bis 20. November veranstaltet wird. In Helmstedt findet die Andachtsreihe n der St.-Stephani-Kirche statt. Geleitet werden die Zusammenkünfte jeweils ab 18 Uhr von ehrenamtlichen...