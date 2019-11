Schöninger Grundschulkinder sind im Zirkusfieber

Die Grundschule Schöningen ist im Zirkusfieber: Hinter der Weinberg-Turnhalle hat der Projektcircus Andre Sperlich sein Zelt aufgeschlagen und in der Manege proben die Grundschüler eifrig und konzentriert mit Profi-Artisten und -Trainern für ihre großen Auftritte in vier Vorstellungen. Was sich...