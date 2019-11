Audi A4 verschwindet in Schöningen

Schöningen. Einen Schaden von rund 15.000 Euro haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Schöningen angerichtet. Sie stahlen dort ein Auto.

Die Polizei Schöningen sucht Zeugen zu dem Diebstahl eines Audi A4 Avant in der Nacht zum Mittwoch in Schöningen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte die Besitzerin ihren weiß lackierten Pkw am Dienstagabend am Straßenrand in der Anna-Sophien-Straße abgestellt und am frühen Mittwochmorgen den Diebstahl bemerkt.

Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Das acht Jahre alte Auto habe noch einen Wert von etwa 15.000 Euro und zwei Hundeaufkleber an der Heckscheibe, so ein Beamter. Zeugen des Diebstahls wenden sich an die Polizeiwache unter Telefon (05352) 951050. red