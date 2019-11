Malte Schneider amtlich zum Schöninger Bürgermeister gewählt

Schöningen. Der Wahlausschuss der Stadt Schöningen hat das Ergebnis der Direktwahl zum Bürgermeister in seiner Sitzung offiziell festgestellt.

Das Ergebnis ist eindeutig und jetzt auch amtlich bestätigt. Mit 2831 zu 1449 Stimmen vereinte der Bürgermeisterkandidat Malte Schneider mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen in der Schöninger Bürgermeisterwahl auf sich. „Somit ist Herr Malte Schneider offiziell gewählt“, stellte der Gemeindewahlausschuss in einer öffentlichen Sitzung am Mittwoch im Rathaus einstimmig fest.

Vor der Feststellung des Wahlergebnisses nahm der Wahlausschuss noch Einsicht in die neun Wahlniederschriften der Wahlbezirke (sieben allgemeine Wahlbezirke, zwei Briefwahlbezirke). Hier musste der Wahlausschuss die Gültigkeit eines Stimmzettels ermitteln. Dem Stimmzettel war neben einem gesetzten Kreuz ein schriftlicher Zusatz beigefügt worden. Der Wahlvorstand hatte ihn als gültige Stimme aufgeführt. Zusätze seien aber auf dem Stimmzettel laut Gesetz nicht erlaubt, wie die Stadt mitteilt. Dieser Stimmzettel, so beschloss der Wahlausschuss, ist ungültig.

Abschließend stellte der Ausschuss das Ergebnis der Wahl fest: Von insgesamt 9563 Wahlberechtigten nutzten 4315 die Chance, ihre Stimmen abzugeben. Nach Abzug der ungültigen Stimmzettel gab es somit 4280 gültige Stimmen.

Der stellvertretende Gemeindewahlleiter, Städtischer Direktor Karsten Bock, bedankte sich für den Einsatz der knapp 100 Personen, die zum allergrößten Teil ehrenamtlich für den reibungslosen Ablauf der Wahlhandlung und die rasche Ermittlung des Wahlergebnisses sowie die Präsentation im Ratssaal und im Internet gesorgt haben. „Es steht für den Stellenwert des bürgerschaftlichen Engagements in der Stadt Schöningen, dass sich in diesem Jahr nach der Europawahl Ende Mai schon zum zweiten Mal so viele Wahlhelfer für diesen wichtigen demokratischen Prozess eingesetzt haben.“

Die Wahlergebnisse können zurzeit über die Homepage der Stadt Schöningen eingesehen werden. red