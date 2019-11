Nebengebäude am Helmstedter Bahnhof soll versteigert werden

Beim Auktionshaus Karhausen in Berlin soll ein Areal der Deutschen Bahn in Helmstedt versteigert werden. Termin dafür ist am 14. Dezember. „Auf dem Grundstück an der Schöninger Straße 15 a stehen drei größere Gebäude: Ein ehemaliger Schießstand, ein Sozialgebäude und die alte Nachrichtenmeisterei“,...