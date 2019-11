Landwirte aus dem Kreis Helmstedt protestieren in Berlin

An die 200 Landwirte aus dem Helmstedter Nordkreis sowie aus Gifhorn und Wolfsburg machten sich am frühen Dienstagmorgen, kurz nach 2 Uhr, mit ihren Traktoren von Oebisfelde aus auf den Weg zur Demonstration vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Sie wehren sich gegen die Einrichtung der sogenannten roten Gebiete, in denen das Düngen massiv eingeschränkt werden soll. Außerdem protestieren sie gegen das Agrarpaket der Bundesregierung....