Schöninger Werbegemeinschaft wieder komplett

Mit großer Mehrheit bestätigten die Mitglieder der Schöninger Werbegemeinschaft (SWG) in ihrer Jahreshauptversammlung 2018 am Dienstagabend ihren 1. Vorsitzenden Frank Schulze sowie Nico Jäkel in seinem Amt des Schriftführers. Nach einer Zeit der Vakanz konnte mit Michael Stern auch wieder der Posten des 2. Vorsitzenden besetzt werden, womit die Führungsriege der SWG sich nun wieder komplett präsentiere, betonte Schulze. Kassenwart...