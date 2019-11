Ideen für Kulturprojekte in der Gemeinde Lehre gesucht

Durch Unterstützung der Freiwilligenagentur Jugend-Soziales-Sport sollen in den nächsten drei Jahren in der Gemeinde Lehre Kulturprojekte jeglicher Art umgesetzt werden. Mark Gindera ist der Ansprechpartner im Rathaus in Lehre. Im Rathaus steht auch eine „Wunsch-Kiste“, in die Projektvorschläge eingeworfen werden können.