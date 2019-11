Einbrecher steigen in Haus in Wolsdorf ein

Einbrecher sind am Mittwoch in ein Haus in Wolsdorf eingestiegen.

Wolsdorf. Durch eine aufgebrochene Terrassentür sind Unbekannte in ein Haus am Rosenweg in Wolsdorf eingestiegen. Was sie stahlen, wird noch ermittelt.

In eine Wohnung in der Straße Rosenweg in Wolsdorf wurde am Mittwoch zwischen 16 und 18.30 Uhr eingebrochen. Was die Täter dabei erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Nach derzeitigem polizeilichem Ermittlungsstand überwanden die Täter den Gartenzaun und gelangten so auf das Grundstück. Hier begaben sie sich zur rückwärtigen Gebäudeseite und brachen die Terrassentür auf, durch die sie ins Innere des Hauses gelangten. Anschließend durchsuchten die Unbekannten verschiedene Räume und die darin befindlichen Möbel. Danach verschwanden sie offenbar unerkannt in der Dunkelheit.

Die Polizei hofft dennoch, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat Helmstedt, (05351) 521-0. red