Ein Ökosystem für Start-ups im Kreis Helmstedt

Im Landkreis Helmstedt soll jetzt ein Ökosystem für Unternehmensgründungen entstehen. Dafür ziehen der Landkreis und die Kommunen sowie der Entrepreneurship-Hub der TU Braunschweig an einem Strang. „Wir wollen in den nächsten Monaten den Grundstein für ein funktionierendes Gründer-Ökosystem legen“, sagt Reza Asghari, Professor an der TU und der Ostfalia-Hochschule. Er will mit seinem Team dabei helfen, im Landkreis nachhaltige...