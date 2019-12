Polizei in Königslutter sucht vermissten 79-Jährigen

Der Krankenhauspatient Hans Otto Kurasch wird seit dem frühen Freitagabend vermisst, als er unbemerkt das Klinikgelände in Königslutter verlassen konnte. Der 79-Jährige ist laut Polizei dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen. Die umgehend aufgenommene Suche, auch mit dem Einsatz von zwei Personenspürhunden (sogenannten Mantrailern) und einem Rettungshubschrauber, insbesondere im Bereich eines Areals an der Straße Am Kleiberg, verlief ohne Erfolg.

Der schlanke Vermisste ist 1,76 Meter groß, er hat kurze graue Haare und trägt eine Brille. Bekleidet ist der Gesuchte mit einer roten Strickjacke, einer blauen Jeanshose und Turnschuhen. Hinweise bitte an die Polizei Königslutter unter Telefon 05353-941050 oder an jede andere Polizeidienststelle.