Kinder boten „Aschenputtel“ in Helmstedt glänzend dar

Eine hinreißende Inszenierung durften die Besucher am Wochenende im Brunnentheater erleben. In der Reihe Kinderkonzerte boten dort die Mädchen und Jungen der Theater AG der 6. Klassen am Gymnasium Julianum in Begleitung des Orchesters der Kreismusikschule Helmstedt unter Leitung von Gheorghe...