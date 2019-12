Auf der A2 hat es am Sonntagmittag gekracht.

Unfall auf der A2 bei Helmstedt in Richtung Berlin

Einen Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen hat es am Sonntagnachmittag auf der A2 bei Helmstedt gegeben. Wie die Verkehrsmanagementzentrale meldet, ereignete sich der Unfall in Fahrtrichtung Magdeburg zwischen den Anschlussstellen Helmstedt-Zentrum und Marienborn, ungefähr gegen 15 Uhr. Der linke und der mittlere Streifen waren blockiert, der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Um 17.30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

Der Verkehr fließt an der Unfallstelle vorbei

Die Autobahnpolizei machte bisher noch keine weitere Angaben, da sich die Beamten noch bei der Unfallaufnahme befänden. Die Polizei Helmstedt sprach von sechs beteiligten Fahrzeugen, Schwerverletzte gebe es nicht.