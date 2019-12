Unbekannte brechen in Baumarkt in Flechtorf ein

Unbekannte sind am Sonntagabend in einen Baumarktdiscounter in der Alten Berliner Straße eingebrochen. Gegen 20.43 Uhr ging bei der Polizei ein Alarm über einen möglichen Einbruch in den Discounter in Flechtorf ein. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort und umstellte umgehend den...