Neuer Vorstand für Personal bei Avacon in Helmstedt

Das beschloss der Avacon-Aufsichtsrat laut Pressemitteilung während seiner jüngsten Sitzung. Sie löst demnach Frank Aigner ab, der dann in den Ruhestand wechselt.

„Mit Julia Kranenberg gewinnt Avacon eine Personalexpertin und hervorragende Führungskraft, die sich durch ihre hohe Integrationskraft und Ergebnisorientierung auszeichnet“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Thomas König.

Julia Kranenberg sei seit 2007 im RWE-Konzern beschäftigt. Dort sei sie in verschiedenen Führungspositionen im Personalbereich tätig gewesen, bevor sie 2016 im Zuge der Aufspaltung von RWE zu „innogy“ gewechselt sei. „Zuvor war die Juristin in verschiedenen Funktionen für die WestLB AG sowie als Anwältin tätig“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Als Leiterin des Bereiches Personalentwicklung und Top Executive Management verantworte Julia Kranenberg derzeit bei „innogy“ konzernweit die Entwicklung der Mitarbeiter und Führungskräfte sowie „das HR Management der obersten Führungskräfte“. Julia Kranenberg ist laut Mitteilung verheiratet und hat einen achtjährigen Sohn.