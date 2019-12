Vandalismus in der Essehofer Wald-Kita

Wiederholte Sachbeschädigungen an der Wald-Kita und personelle Wechsel standen am Donnerstag im Mittelpunkt der Essehofer Ortsratssitzung. Ortsbürgermeister Hans-Joachim Gottschlich (SPD) äußerte deutlich sein Unverständnis über die wiederholten Sachbeschädigungen an der Infrastruktur der im Wald...