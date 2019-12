Bescherung auf dem Autohof in Wendhausen

Es regnet – und das an Heiligabend. Auf dem Autohof in Wendhausen geht es am Nachmittag recht ruhig zu. Menschen in ihren Autos verirren sich an diesem Tag kaum dorthin. Und doch halten sich einige auf dem Autohof auf. Es sind LKW-Fahrer. Sie kommen aus Weißrussland, aus der Ukraine und aus...