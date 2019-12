Unbekannter fährt in Königslutter gegen geparkten Audi

Die Polizei sucht nach Zeugen einer Unfallflucht, bei der am Samstagmorgen ein dunkelgrüner Audi in der Marktstraße in Königslutter beschädigt wurde.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, bei dem ein noch unbekannter Fahrzeugführer am Samstagmorgen gegen 9.45 Uhr einen dunkelgrünen Audi auf der Marktstraße in Königslutter beschädigte. Der Wagen war auf dem Parkstreifen vor einem Blumengeschäft geparkt und der Besitzer nur fünf Minuten weg. Das berichtete die Polizei am Wochenende. Als der zurückgekommen sei, habe er einen frischen Unfallschaden an seinem Fahrzeug bemerkt. Der Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro beziffert. Zeugenhinweise an die Polizei.