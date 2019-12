In Klein Twülpstedt wird ein Männer-Ding zur Familiensache

Man soll aus den Dingen ja immer das Beste machen. So hat sich das die Freiwillige Feuerwehr in Klein Twülpstedt 1972 gedacht. Ein Jahr zuvor hatte ein Sturm im Forst gewütet, Bäume umgeworfen und reichlich Bruchholz hinterlassen. So viel, dass die Ehrenamtlichen der Feuerwehr aus der Not eine Tugend machten – und die erste Waldfete feierten. Die fand am 29. Dezember statt. Fortan war das Datum fester Bestandteil des Twülpstedter...