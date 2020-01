Noch gibt es Karten für den Feuerwehrball in Lehre

Die alljährlich größte Tanzparty in der Gemeinde Lehre steigt am Samstag, 18. Januar, wieder in der Börnekenhalle: der Feuerwehrball der Brandschützer aus Groß Brunsrode, Lehre und Wendhausen mit deutlich mehr als 400 Gästen. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass bereits ab 18 Uhr. Ein Feuerwehrball war in früheren Jahren in nahezu jedem Ort des Landkreises eine stets gut besuchte Selbstverständlichkeit, war quasi Teil der DNA der...