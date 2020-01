Auto kollidiert in Helmstedt mit einem Rettungswagen

Helmstedt. Der Unfall ereignete sich am späten Donnerstagabend in der Straße „Am Ludgerihof“. Ein Mensch musste aus dem Pkw befreit werden.

In Helmstedt hat es am späten Donnerstagabend gekracht: Gegen 23.34 Uhr kollidierte ein Auto mit einem Rettungswagen. Wie die Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilt, ereignete sich der Unfall in der Straße „Am Ludgerihof“ – in unmittelbarer Nähe der dortigen Polizeistation.

Unfall in Helmstedt: Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Demnach mussten die Wehrleute einen Menschen aus dem Pkw befreien. Der Rettungsdienst unterstützte bei der Befreiung und der Erstversorgung. Das Fahrzeug kam laut Feuerwehr aus ungeklärter Ursache von seiner Fahrbahn ab und krachte mit dem Rettungsfahrzeug zusammen. Ebenso unklar ist, wie schwer die Verletzungen der Person aus dem Pkw sind. feu