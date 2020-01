Gewerkschaft stimmt im Helmstedter Schützenhaus ein auf 2020

Helmstedt. Ein Bündel von Themen – von Rechtsextremismus bis Energiewende – bot am Sonntag der Neujahrsempfang der Gewerkschaft IG BCE. in Helmstedt.

Gewerkschaftliche Arbeit sei zum größten Teil ehrenamtliche Arbeit, erklärte Michael Linnartz, der Bezirksleiter Hannover der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), am Sonntagvormittag beim Neujahrstreffen der Gewerkschaft im Helmstedter Schützenhaus. Etwa 150 Bergleute und Gewerkschafter kamen dort zusammen.

Linnartz war Festredner des Neujahrsempfangs der Ortsgruppe Helmstedter Revier. Das Motto des Tages: „Basis stärken, Ehrenamt fördern“. Zu den weiteren Rednern gehörten Landrat Gerhard Radeck, Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert und der ehemalige Landesbezirksleiter Heinrich Hartwig. Die Veranstaltung musste wegen eines Rettungseinsatzes für einen Gast unterbrochen werden.

Musikalisch sorgte die Bergkapelle des Helmstedter Reviers (HSR) unter Leitung von Dieter Heiser für den passenden Takt. Heinrich Hartwig war an diesem Tag mit über 80 Jahren einer der Ältesten im Saal, zumindest schätzte er das selber so ein. Das hieß aber auch: Am Rednerpult stand ein Mann, der an Erfahrung kaum zu überbieten ist. „Wir haben allzu schnell vergessen, mit welchem Aufwand wir den Wiederaufbau geschafft haben, das galt auch für die BKB“, sagte er und erinnerte an Not und Elend in der Nachkriegszeit, an Errungenschaften der Gewerkschaften, Stichwort Montanmitbestimmung, und die Solidarität untereinander. Vor dem Hintergrund dieser Erinnerung folgte eine Mahnung: „Es ist mir unverständlich, dass wir uns jemals wieder mit rechtsextremistischem Gedankengut auseinandersetzen müssen.“

Hartwig rief seine Gewerkschaftskollegen dazu auf, mit aller Kraft daran zu arbeiten, „dass aus der Bundesrepublik nicht eine Gesellschaft erwächst, die nichts Gutes hat.“ Dafür bekam er starken Applaus.

Gerhard Radeck ging auf das Ehrenamt ein: „Ein Drittel unserer Gesellschaft ist ehrenamtlich engagiert“, sagte er. „Ehrenamt ist das Herz und der Puls unserer Gesellschaft.“

Wittich Schobert betonte die Stärke der Einheit in Bezug auf den Einsatz für die Mittel aus dem sogenannten „Kohletopf“. Bis zu 90 Millionen Euro sollen in den Strukturwandel im Helmstedter Revier fließen. „Wir haben den Strukturwandel positiv zu begleiten“, sagte er. Praktisch geschehe dies in zwei Planungsverbänden, dem Planungsverband Lappwaldsee und dem Planungsverband Buschhaus.

Hauptredner Michael Linnartz betonte zunächst die Schlagkraft der Gewerkschaften, die mehr Mitglieder hätten als die Parteien. „Was hier passiert, ist Basisdemokratie, die findet in Kommunen, Gemeinden, Betrieben und am Wohnort statt. Wenn das in Verbindung mit dem Ehrenamt nicht wäre, wäre es schlecht um die Demokratie bestellt.“

Linnartz rief zum Realismus in der Energiewende auf. Für den Ausbau der Erneuerbaren Energien müsse geklärt werden, wie die Speicherung und Weiterleitung der Energie erfolgen solle. „Niedersachsen ist ein Energieland, Bayern nicht, wir brauchen also Leitungen.“

Fred Gronde von der Ortsgruppe Helmstedter Revier verabschiedete schließlich Jörg Liebermann aus Räbke, den langjährigen Bezirksstellenleiter in Wolfenbüttel und Kenner der Situation im Revier.