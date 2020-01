Gründerberatung im Kreis Helmstedt – Drei Ideen zum Auftakt

Das Helmstedter Regionalmanagement in der Poststraße hat am Montag mit der Gründungsberatung begonnen.

Eine Frau und zwei Männer, allesamt altersmäßig jenseits der 50, stellten den Beratern Richard Finke (HRM) und Matthis Vetter (Entrepreneurship Hub der TU Braunschweig) am Montag in der Alten Post in Helmstedt ihre Pläne für ein eigenes Gewerbe vor. „Der Auftakt verlief gut und er macht deutlich, dass Geschäftsideen nicht nur ein Thema für junge Leute sind“, erläuterte Finke am Dienstag.

Der Zeitpunkt sei wichtig für die Umsetzung einer Idee. Junge Leute könnten sich auf ihren Elan stützen, ältere Menschen auf ihre berufliche Erfahrung. „So oder so, die Zeit muss jeweils reif sein , um ein Gründungsprojekt anzugehen“, sagte Finke. Wenn zum Beispiel die familiären Verpflichtungen nachlassen würden, entstünden Freiräume für die Entwicklung und Umsetzung von Geschäftsideen. „Studenten werden tendenziell eher die Gründungsberatungen in den Universitätsstädten Braunschweig oder Magdeburg aufsuchen“, meinte Finke. „Mit denen sollten wir uns nicht messen wollen.“

Wichtig sei es vielmehr, ein eigenes Profil zu entwickeln. „Welche Vorteile, welche Möglichkeiten im Vergleich zu den Großstädten bietet der ländliche Raum für Geschäftsgründer, darauf müssen wir uns konzentrieren“, so Finke. „Welchen Mehrwert haben wir zu bieten?“

Die drei am Montag in der kostenlosen Sprechstunde vorgestellten Projektideen decken ein breites Spektrum ab. Sie betreffen technische Lösungen für die Automobilbranche, Fremdsprachenschulung und den Online-Vertrieb eines Nischenproduktes. „Als wichtige Ergänzung zur Sprechstunde bieten wir bis Ende April fünf kostenlose Workshops an“, berichtet Finke. „Dort erhalten die Ratsuchenden vertiefende Informationen.“

Der erste Workshop findet bereits am Samstag, 25. Januar, von 9 bis 17 Uhr in der Alten Post (Poststraße) in Helmstedt statt – und es sind noch Plätze frei. Es wird um die Entwicklung und Bewertung von Geschäftsmodellen gehen. „Eine intensive Beschäftigung mit dem Thema Geschäftsmodelle ist für jeden Gründer oder Gründungsinteressierten von grundlegender Bedeutung“, betont Finke. Als Experte leitet Samir Roshandel von der TU Braunschweig den Workshop, bei ihm erfolgt auch die Anmeldung (s.roshandel@tu-bs.de).

Immer montags von 16 bis 18 Uhr bietet das HRM die Gründungsberatung an, an wechselnden Standorten im Kreisgebiet. Am Montag, 27. Januar, findet sie im Rathaus in Königslutter statt. „Die Termine sind stets gedacht für Interessenten aus der ganzen Region“, erläutert Finke. Eine Anmeldung sei hierfür erforderlich. „Damit wir uns auf die Fragestellungen gezielt vorbereiten können, erhalten die Ratsuchenden vorab einen Fragebogen von uns zugeschickt“, sagte Finke zur Notwendigkeit der Anmeldung. Sie ist zu richten an Matthis Vetter (m.vettertu@tu-braunschweig.de) oder an Richard Finke, Ruf 05351 523 534 42, E-Mail: richard.finke@he-rm.de.