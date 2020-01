BGH: Urteil gegen Schöninger Sexualstraftäter rechtskräftig

Der Bundesgerichtshof hat seinen Sitz in Karlsruhe.

Der Bundesgerichtshof hat die angestrebte Revision eines verurteilten Sexualstraftäters aus Schöningen gegen das Urteil der 2. Strafkammer des Landgerichts Braunschweig vom 1. April 2019 verworfen. Damit ist das Urteil rechtskräftig.

Die 2. Strafkammer hatte den Angeklagten nach 17 Verhandlungstagen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern, schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen – jeweils in zwei Fällen – zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren und 3 Monaten verurteilt.

Die Kammer sah den Tatvorwurf der Anklage als erwiesen an. Die Anklage ging davon aus, dass der nunmehr 85-jährigen Angeklagte in Schöningen einen damals zunächst 12-jährigen Jungen zu sexuellen Handlungen gedrängt beziehungsweise sexuelle Handlungen an ihm vorgenommen habe.

Die Taten hatten sich zwischen den Jahren 2008 und 2013 ereignet. Der inzwischen pensionierte Lehrer hatte sich seinerzeit in seiner damaligen Wohnung in Schöningen dem heute 20-jährigen Opfer genähert und die sexuellen Handlungen an ihm vorgenommen.

Der Angeklagte hatte zu Beginn des Prozesses die Vorwürfe bestritten und sich im weiteren Verlauf der Verhandlung nicht mehr zu den Anschuldigungen geäußert. Der Rechtsanwalt des Angeklagten hatte auf Freispruch plädiert und unter anderem handwerkliche Fehler im Sachverständigen-Gutachten moniert. Diese Einwände sind mit dem BGH-Beschluss (AZ: 5 StR 552/19) abgelehnt worden.