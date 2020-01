Protest gegen Altersarmut in der Schöninger Innenstadt

Öffentlicher Druck kann Politik in Bewegung versetzen. Das war die Motivation der Teilnehmer der Aktion „Fridays gegen Altersarmut“, sich am Freitagnachmittag mit einem Pavillon in der Schöninger Fußgängerzone für ein solidarisches Rentensystem einzusetzen. Initiatorin Jutta Thums und rund zehn...