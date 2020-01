Die Propstei Helmstedt hat jetzt ihr neues Oberhaupt

Wenn sie hält, was sie in ihrer Predigt sagte, dann steht die Propstei Helmstedt vor einem echten Aufbruch. Am Samstagnachmittag führte Landesbischof Christoph Meyns die Dompfarrerin Katja Witte-Knoblauch aus Braunschweig im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes in der St.-Stephani-Kirche in das Amt der Pröpstin der Propstei Helmstedt ein. Zugleich ist sie nun Gemeindepfarrerin im Pfarrverband Helmstedt-Nord, das ist die...