Königslutter justiert nach und schafft die Vorgabe

Vorneweg zunächst das Abstimmungsergebnis: Wie alle anderen Fachausschüsse zuvor, hat auch der Finanzausschuss Königslutter keine Beschlussempfehlung für den Haushalt 2020 gegeben. Die Mitglieder folgten dem SPD-Grünen-Antrag, die Entscheidung in den Verwaltungsausschuss beziehungsweise Rat zu geben, die in der kommenden Woche tagen. Es sei gute Tradition in Königslutter, dem zu folgen, wenn eine Fraktion noch Beratungsbedarf sieht,...