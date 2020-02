Flammen schlagen bei Groß Sisbeck aus einem Wagen

Groß Sisbeck. Aus bisher unbekannter Ursache fing am Freitag in Groß Sisbeck (Samtgemeinde Velpke) ein Geländewagen Feuer. Verletzt wurde niemand.

Flammen schlugen aus dem Motorraum

Bei Groß Sisbeck (Samtgemeinde Velpke) hat am Freitag ein PKW Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand. Foto: Feuerwehr

Als die Feuerwehr eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum des Geländewagens. Die Einsatzkräfte löschten zunächst mit einem Feuerlöscher, bevor sie die Motorhaube öffneten. Hier kam ein C-Rohr zum Einsatz, mit dem die Feuerwehrleute die rechtlichen Flamme löschten und den Brandherd kühlten.

Verletzt wurde niemand, Brandursache und Schadenshöhe sind unbekannt. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Groß Sisbeck und Groß Twülpstedt mit insgesamt 14 Kameraden. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. eng